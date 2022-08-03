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Политика3 августа 2022 14:15

В ЛНР заявили, что ВСУ не скрывают использования мирных жителей в качестве "живого щита"

Подполковник НМ ЛНР: украинские военные прямо говорят мирным жителям, что прикрываются ими
Александр КИСЛОВ
Военнослужащие ВСУ напрямую говорят мирным жителям населенных пунктов Донбасса, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие".

Военнослужащие ВСУ напрямую говорят мирным жителям населенных пунктов Донбасса, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие".

Фото: REUTERS

Военнослужащие ВСУ напрямую говорят мирным жителям населенных пунктов Донбасса, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие". С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие"», - сообщил он в эфире Первого канала. По словам Марочко, подобная ситуация сейчас наблюдается в городе Артемовск (ЛНР).

Ранее тактика использования мирного населения Донбасса в качестве «живого щита» активно использовалась бойцами ВСУ и боевиками неонацистских украинских формирований в ходе боевых действий в Мариуполе (ДНР). По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, националисты и военные размещали огневые точки прямо в квартирах жилых домов, не давая горожанам даже минимального шанса на спасение.