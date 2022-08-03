В ЛНР заявили, что ВСУ не скрывают использования мирных жителей в качестве "живого щита"

Военнослужащие ВСУ напрямую говорят мирным жителям населенных пунктов Донбасса, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие". Фото: REUTERS

Военнослужащие ВСУ напрямую говорят мирным жителям населенных пунктов Донбасса, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие". С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие"», - сообщил он в эфире Первого канала. По словам Марочко, подобная ситуация сейчас наблюдается в городе Артемовск (ЛНР).

Ранее тактика использования мирного населения Донбасса в качестве «живого щита» активно использовалась бойцами ВСУ и боевиками неонацистских украинских формирований в ходе боевых действий в Мариуполе (ДНР). По информации омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, националисты и военные размещали огневые точки прямо в квартирах жилых домов, не давая горожанам даже минимального шанса на спасение.