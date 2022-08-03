Захарова прокомментировала обвинения главы Северной Македонии во вмешательстве России в дела страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения президента Северной Македонии Стево Пендаровского о вмешательстве РФ во внутренние дела балканской республики. По мнению дипломата, таким образом Пендаровский хочет набрать очки перед Западом.

«Президент Северной Македонии разразился потоком резких обвинений в адрес России, в том числе во вмешательстве во внутренние дела его страны. Эскапады в адрес России – попытка заработать очки в глазах Брюсселя и Вашингтона, а попутно отвлечь внимание собственного населения от сложностей текущего дня, задрапировать соглашательскую политику односторонних уступок, которую Скопье практикует в отношениях с есовскими соседями», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Как отметила представитель ведомства, глава Северной Македонии не привел доказательств своих обвинений, а лишь сообщил о «наличии соответствующей информации». По мнению дипломата, заявление Пендаровского составлено таким образом, чтобы создать ощущение, будто речь идет о сложной аналитической работе, результаты которой он «вынужден представить на суд общественности». Захарова заявила, что глава балканской республики просто стремится «выпасть из обоймы» западных пропагандистов, которые ведут информационную войну против России.

Москва относится к македонцам с уважением, подчеркнула представитель ведомства. Она подчеркнула, что исторические узы между народами России и Северной Македонии «устойчивы к испытаниям антироссийской истерии северомакедонских властей».