Бывший сотрудник Ozon рассказал о нарушениях пожарной безопасности на складах компании Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Бывший сотрудник одного из складов компании OZON Сергей (имя изменено- прим.ред) рассказал, что сотрудники не реагируют на сигналы тревоги, учебные эвакуации практически не проводятся, а многие щитки находятся в неподходящем состоянии.

"Больше года она не проводилась, сотрудники просто не знают, как вести себя в такой ситуации. На складе работали еще и люди из аутсорс-компаний. Многих не досчитались <...> Как ведут себя сотрудники в Хоругвино, если слышат сигналку? Никак. Просто продолжают работать, принимать и размещать товар. Охранники узнают что к чему, смотрят на камеры, но на пожарную безопасность никак не реагируют", - сообщил собеседник Lenta.ru

Также, по словам Сергея, на складе всегда был бардак, валялись коробки и товар, что могло препятствовать эвакуации сотрудников.

Напомним, площадь пожара на складе интернет-магазина OZON в Истринском районе Подмосковья МЧС оценило в 20 тысяч квадратных метров, позднее она увеличилась до 35 тысяч. К тушению пожара привлекается 96 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 26 человек и 8 единиц техники. К месту происшествия вылетело два вертолёта Ка-32. В результате происшествия погиб один человек, пишет "Пятый канал".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже анонсировал проверки пожарной безопасности в регионе после возгорания на складе Ozon. Таким образом он ответил на вопрос о том, будут ли приниматься меры для того, чтобы проверить на пожарную безопасность другие объекты подобного рода, рассказывает RT.