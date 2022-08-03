Власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка

Швейцария заблокировала активы российского Сбербанка. Фото: pixabay.com.

Швейцария заморозила активы российского Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе по поводу принятия этой страной седьмого пакета антироссийских санкций ЕС, опубликованном на правительственном сайте Швейцарии в среду 3 августа.

«Активы крупнейшего российского банка, Сбербанка, в настоящее время также заморожены, и ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги», - сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что швейцарское Минэкономики, образования и исследований добавило в санкционный список еще 54 человека и 9 организаций, приведя санкционный список Швейцарии в соответствие со списком ЕС.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота в рамках 7-го пакета санкций. Запрещены покупка, импорт и транспортировка золотых изделий из России.

В то же время США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц. Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией.