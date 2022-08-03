Политолог Бредихин считает, что Байдена специально заразили коронавирусом Фото: REUTERS

Политолог Антон Бредихин заявил, что президента США Джо Байдена, который на днях повторно ушел на карантин из-за коронавируса, могли намеренно заразить свои же.

"Уж слишком опасен стал президент США. Опасен в первую очередь для самой Америки и той политики, которую проводит она по отношению к различным странам мира", - сказал он в беседе с "Пятым каналом"

По словам политолога, в США сейчас идет борьба правящих кланов — финансово-политических группировок, которые имеют реальную власть — не избираемую, а передаваемую по наследству. И каждая из них хочет выжать максимум из сложившейся международной ситуации.

Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19, у него наблюдается кашель, сообщил президентский врач Кевин О'Коннор. Байден продолжит работать в условиях изоляции, пишет RT.

Как ранее писал сайт KP.ru, в научной и медицинской среде обсуждают событие последних июльских дней: 30-го числа президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Казалось бы: что тут такого? Весь мир накрыла волна очередной разновидности «омикрона». Но загвоздка вот в чем. Известный пациент заболел 21 июля. Прошел лечение. 27 июля получил отрицательный тест и был признан выздоровевшим. А через три дня - снова здравствуй, коронавирус! Неужели пандемия ковида породила монстра, способного повторно заражать только что перенесших болезнь?! Ответ читайте в материале сайта KP.ru