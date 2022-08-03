Минобороны РФ: Украина настаивала, чтобы пленных бойцов «Азова»* разместили в Еленовке

Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона "Азов" был обстрелян украинскими вооруженными силами. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

В Минобороны России заявили, что Украина настаивала на том, чтобы военнопленные были размещены в колонии в Еленовке, по которой впоследствии был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.

«Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», - заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Как пишет ТАСС, замглавы российского военного ведомства также сообщил 28 июля 2022 года было выложено видеопризнание в преступлениях "азовца"* Дмитрия Козацкого. По словам Фомина, буквально через несколько часов после этого (в ночь на 29 июля) был нанесен мощный ракетный удар по Еленовке из поставленных Украине HIMARS.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский публично заявил о том, что РФ рассказала генсеку международной организации Антониу Гутерришу о свидетельствах вины Киева в обстреле изолятора с пленными украинскими бойцами в Еленовке. Изначально сообщалось о 40 погибших, позднее стало известно, что погибли 53 человека. Следственный комитете РФ после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело, которое сейчас активно расследуется.

*Запрещенная в России террористическая организация