Собчак опубликовала первые фото Анатолия Чубайса после госпитализации

У Чубайса подтвердился синдром Гийена-Барре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак опубликовала первые фото Анатолия Чубайса после того, как он был госпитализирован в Италии. Собчак опубликовала два фото, сделанные в отделении реанимации, в своем Telegram в среду 3 августа.

«Так он выглядит прямо сейчас», - подписано фото, которое Собчак выложила в сеть в 14.53.

В подписи ко второму фото, на котором Чубайс выглядит несколько лучше, чем на первом (возможно, из-за другого ракурса), Ксения Собчак рассказывает о состоянии Анатолия Чубайса.

«Напомню, врачи окончательно подтвердили ему диагноз: синдром Гийена - Барре. Сейчас у него плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица», - пишет Собчак.

Информация о том, что Чубайса срочно госпитализировали в реанимацию в нестабильном состоянии, появилась 31 июля.

Бывшему генеральному директору «Роснано» поставили диагноз «синдром Гийена-Барре».

Позже стало известно, что комнату, где жил Чубайс, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

Могли ли стать причиной загадочной болезни Анатолия Чубайса отравление, последствия ковида или побочка от прививки, читайте здесь на kp.ru.