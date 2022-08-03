Маркетплейс Ozon пообещал вернуть деньги клиентам за испорченный товар после пожара на крупном складе компании в подмосковной Истре. В настоящее время количество и цена уничтоженного товара не подсчитаны. «Как только последствия пожара будут устранены, все проверим, а затем либо доставим вам заказы, либо отменим, если они повредились – сообщим об этом в отдельном уведомлении…Компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся – тут следуем правилам договора», – заявил маркетплейс в Telegram. В компании отметили, что из интернет-магазина убрали все товары, которые хранились на сгоревшем складе в Истре. Кроме того, продавцам, чья продукция была размещена на сайте Ozon, маркетплейс также пообещал компенсировать ущерб за потерянный в пожаре товар. Как писал сайт KP.RU, в среду, 3 августа, в подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляла 35 тысяч кв. метров, позже она разрослась до 50 тысяч квадратов. Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сотрудники успели эвакуироваться. Источник в экстренных службах рассказал, что во время пожара на складе погиб один человек. Между тем сотрудник склада Ozon Валерий Стечкин рассказал, что при пожаре на подмосковном складе сгорели миллионы тонн товара и личные вещи сотрудников.