Швеция заявила, что не планирует размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что после вступления в НАТО на территории страны не будут размещены базы альянса с ядерным оружием. Фото: REUTERS

Швеция не намерена размещать на своей территории ядерные вооружения после вступления страны в НАТО. Об этом заявила в среду 3 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», - сказала Линде, отвечая на опрос о возможности размещения на территории Швеции военных баз НАТО.

Также Линде, выступая от имени членов Стокгольмской инициативы по разоружению, заявила, что страны-члены инициативы, в том числе и Швеция, будут добиваться «конкретного ядерного разоружения» для того, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия.

В то же время глава шведского МИД заявила, что Швеция «намерена принимать полноценное участие во всех структурах НАТО» еще до того, как заявка на вступление страны в альянс будет ратифицирована.

Напомним, министры иностранных дел Финляндии и Швеции, Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран - членов Североатлантического альянса 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на официальной церемонии в штаб-квартире организации. Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО после ратификации документов всеми странами – членами альянса.

Еще до подачи заявки на вступление в альянс правящая партия Швеции заявила, что страна не собирается размещать ядерное оружие и военные базы на своей территории при вступлении в НАТО.