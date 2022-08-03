В сельской местности Чувашии практически полностью решены проблемы доступности первичной медпомощи

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов рассказал главе республики Олегу Николаеву во время рабочей встречи, что обновлены свыше половины всех фельдшерских пунктов в совокупности с построенными в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Сегодня каждый муниципальный район республики обеспечен собственным передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, благодаря чему в первом полугодии мы охватили профилактическими осмотрами 40 тысяч сельских жителей. Все 100% стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, даже самые отдаленные, подключены к интернету, что дает возможность работать с электронной картой пациента, взаимодействовать с врачами межтерриториальных центров и больниц республиканского уровня», — пояснил Владимир Степанов.

Руководитель Минздрава Чувашии добавил, что в прошлом году также были введены в эксплуатацию пять ФАП в тех населенных пунктах, где они ранее не существовали.

В этом году начнут строительство многопрофильной поликлиники в Канашском районе. А для новой поликлиники Моргаушской центральной районной больницы, которая будет сдана в 2024-2025 годах, готовится проектная документация. В течение трех ближайших лет в Чувашии построят 77 объектов первичного звена здравоохранения, отремонтируют свыше сотни поликлиник, закупят 90 автомобилей и сотни единиц медицинского оборудования.

«Это важная составляющая, которая нацелена на то, чтобы навести порядок. С другой стороны, остается актуальной и работа по совершенствованию системы кадрового обеспечения. Больницы можно построить, оборудование купить, куда более важны люди, которые все это будут оживлять, использовать, доводить до жителей Чувашской Республики в виде конкретной медицинской помощи», — высоко оценил Олег Николаев реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в республике, которая ведется в рамках поручений Президента России Владимира Путина.

Во время встречи с Главой Чувашии министр здравоохранения также сообщил о начале реализации федеральной программы по развитию медицинской реабилитации. Она продлится до 2025 года.

Владимир Степанов рассказал, что в текущем году будут переоснащены два крупных учреждения — Городская клиническая больница №1, на базе которой расположено одно из крупных реабилитационных учреждений стационарного типа, а также Республиканская детская клиническая больница, где базируется центр восстановительного лечения для детей.

«Всего в реализации программы до 2025 года будет участвовать шесть медицинских организаций, отобранных Минздравом России как наиболее подготовленные. Это Республиканский кардиологический диспансер, Республиканский клинический онкологический диспансер, Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова и Республиканская клиническая больница», — сообщил Владимир Степанов.