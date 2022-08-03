Пушилин присвоил звание Героя ДНР погибшей при обстреле Горловки полковнику Ольге Качуре

Ольга Качура посмертно стала Героем ДНР. Фото: из личного архива Ольги Качуры.

Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР гвардии полковнику Ольге Качуре, погибшей при обстреле Горловки в среду 3 августа. Пушилин подписал соответствующий указ 3 августа, в тот же день документ вступил в силу, сообщает Донецкое агентство новостей.

Звание Героя ДНР присвоено Ольге Качуре «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики». Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания.

Напомним, командир реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Корса» Ольга Качура погибла в Донецкой народной республике в среду 3 августа при обстреле Горловки.

Качура служила в армии ДНР с 2014 года. Женщина командовала реактивным артиллерийским дивизионом Народной милиции республики последние восемь лет.

«На светский прием по случаю подписания Киевом капитуляции пойду в платье». Интервью с Ольгой Качурой читайте здесь на kp.ru.