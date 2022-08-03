Вирусолог Альтштейн спрогнозировал, что показатели заболеваемости ковидом к концу августа снизятся

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал, что показатели заболеваемости ковидом в августе снизятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предложил, что по итогам августа не стоит ожидать сверхбольших показателей по заболеваемости коронавирусом.

Из-за новых штаммов "омикрона" общее число заразившихся должно снизиться. В целом же ситуация в нашей стране будет похожа на то, что происходит в других – так что цифры заболеваемости "не будут сверхбольшими". Но на подъеме могут фиксироваться до 30 тысяч случаев в сутки.

- У нас подъем начался не так давно, думаю до конца августа он должен спасть. По крайней мере так происходит в большинстве стран, - заключил вирусолог Life.

Специалист напомнил, что расслабляться еще рано, так как в стране продолжается пандемия. Поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности и соблюдать их.

А вот политик и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН наоборот полагает, что число заразившихся коронавирусом пациентов будет стремительно увеличиваться к началу сентября.

Тем временем Роспотребнадзор рекомендовал для снижения рисков заболевания коронавирусом гражданам из групп риска снова надевать маски в людных местах, пишет Rt.