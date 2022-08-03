В ДНР сообщили, что союзные силы выбили украинские войска с южной окраины Марьинки

В ДНР сообщили, что украинские вооруженные силы выбиты с южной окраины населенного пункта Марьинка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные силы российской армии и Народной милиции ДНР продвинулись на нескольких направлениях фронта ДНР. Об этом сообщил в среду 3 августа заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По информации Безсонова, украинские вооруженные формирования выбиты с южной окраины населенного пункта Марьинка.

«Половина посёлка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг скорее всего оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артёмовска», - написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР погибшей при обстреле Горловки полковнику Ольге Качуре. Ольга Качура стала первой женщиной, удостоенной звания Героя ДНР.

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