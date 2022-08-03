США не устанавливают конкретные сроки возобновления переговоров с Россией по соглашению на смену СНВ-3

В Госдепе США заявили, что Вашингтон готов в любое время возобновить переговоры с Москвой по договору, который должен прийти на смену СНВ-3. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы вернуться за стол переговоров по соглашению, долженствующему прийти на смену договору СНВ-3, как только Россия проявит добрую волю. Об этом заявила в среду 3 августа заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время брифинга в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляция брифинга доступна здесь.

По словам Дженкинс, Вашингтон не устанавливает конкретные сроки возвращения за стол переговоров и готов возобновить их в любое время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. Американский лидер также назвал условие, при котором его администрация готова вести переговоры с РФ по новой системе контроля за вооружениями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по СНВ-3 нужно начать как можно быстрее.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев скептически отреагировал на предложение США вернуться к продлению СНВ-3.