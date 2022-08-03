WP назвала неразумным шагом визит Пелоси на Тайвань

WP назвала главную ошибку Байдена в истории с визитом Пелоси на Тайвань. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден допустил ошибку в ситуации с тайваньским визитом спикера палаты представителей Конгресса США. Об этом в среду 3 августа пишет издание Washington Post.

Издание отмечает, что Байден «допустил ошибку, проговорившись, что военные были против визита Пелоси» и называет визит Нэнси Пелоси на Тайвань неразумным и несвоевременным поступком, хотя и демонстрирующим высокие принципы.

WP подчеркивает, что администрации Байдена придется «импровизировать», пытаясь сгладить последствия поступка Пелоси и напоминает о Тайваньском кризисе девяностых годов.

Напомним, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань во вторник 2 августа.

По этому поводу глава МИД Китая Ван И заявил, что в США пытаются бросить вызов суверенитету КНР над Тайванем, стремясь умышленно создать инцидент в Тайваньском проливе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США государством-провокатором из-за оскорблений в сторону Китая.

Прямая онлайн-трансляция прибытия в аэропорт Тайбэя самолета Нэнси Пелоси, столкнувшего США и Китай, здесь на kp.ru.

Чем грозит миру визит Нэнси Пелоси на Тайвань, читайте здесь.