Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире3 августа 2022 20:17

Читатели NYP призвали устроить Зеленскому порку за призыв к Китаю не помогать России

Американцам не понравился призыв Зеленского к Китаю “оставаться нейтральным” по отношению к России
Мария САЛЬНИКОВА

Фото: REUTERS

Аудитория американского издания New York Post оказалась недовольна высказыванием украинского президента Владимира Зеленского, который ранее призвал Китай “оставаться нейтральными” и не оказывать поддержку России.

Например, пользователь Freddie назвал украинского президента “коррумпированной марионеткой НАТО”, которого надо “схватить”.

Читателя под ником ata777 заинтересовало время, когда было произнесено это высказывание: “Интересно, он сделал это до или после фотосессии для Vouge”?

Некоторые также уличили Зеленского в несправедливости. Так, пользователь Oksure отметил, что если Америка помогает Украине, то почему Китай не может помочь России?

Часть читателей отметила, что украинский президент не имеет права указывать Китаю, что и как ему делать.

Напомним, ранее KP.RU писала, что МИД Китая резко осудил визит представителя американского правительства Ненси Пелоси на Тайвань. В китайском ведомстве отметили, что ее приезд является серьезным нарушением принципа “одного Китая”.