Читатели NYP призвали устроить Зеленскому порку за призыв к Китаю не помогать России

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Аудитория американского издания New York Post оказалась недовольна высказыванием украинского президента Владимира Зеленского, который ранее призвал Китай “оставаться нейтральными” и не оказывать поддержку России.

Например, пользователь Freddie назвал украинского президента “коррумпированной марионеткой НАТО”, которого надо “схватить”.

Читателя под ником ata777 заинтересовало время, когда было произнесено это высказывание: “Интересно, он сделал это до или после фотосессии для Vouge”?

Некоторые также уличили Зеленского в несправедливости. Так, пользователь Oksure отметил, что если Америка помогает Украине, то почему Китай не может помочь России?

Часть читателей отметила, что украинский президент не имеет права указывать Китаю, что и как ему делать.

Напомним, ранее KP.RU писала, что МИД Китая резко осудил визит представителя американского правительства Ненси Пелоси на Тайвань. В китайском ведомстве отметили, что ее приезд является серьезным нарушением принципа “одного Китая”.