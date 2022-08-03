RaiNews24: власти Италии арестовали имущество архитектора Чирилло, имеющего гражданство России

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Правоохранители Италии наложили арест на имущество в размере 141 млн евро предпринимателя и архитектора Ланфранко Чирилло. Как сообщает ТАСС, 63-летнего бизнесмена подозревают в связях с крупными представителями российского бизнеса, а также российским руководством.

Отмечается, что Чирилло имеет гражданство России.

Бизнесмену вменяют несколько преступлений. По версии следствия, Чирилло не задекларировал доходы в несколько десятков миллионов евро, которые были получены им в период с 2013 по 2019 года.

Среди имущества, на которое наложен арест - несколько объектов недвижимости, вертолет, несколько банковских счетов, драгоценности и другие предметы роскоши.

Ранее Чирилло проживал в России. Гражданство он получил в 2014 году по приказу Владимира Путина.

Ранее KP.RU писала об аресте имущества российских граждан за рубежом. Так, под санкции попали яхты Алишера Усманова и Сулеймана Керимова, лодка Виктора Вексельберга и других.