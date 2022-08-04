Беженцы с Украины недовольны работой в Европе

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Беженцы из Украины, уехавшие в европейские страны, пожаловались на непростые условия труда в ЕС.

Одна из беженок рассказала изданию "Страна" о своей жизни в Италии. По словам женщины, здесь она с семьей находится c марта. Изначально итальянские власти поддерживали беженцев: дали бесплатное жилье, а также выделяли три месяца по 300 евро на взрослого и по 150 евро на ребенка. Сегодня, сетует беженка, выплат нет, а хозяева жилья намекают, что им пора съехать.

Рассказала женщина и о работе, которую предлагают беженцам. Так, по ее словам, она устроилась собирать черешню: платят по шесть евро в час за работу по 10 часов и с одним выходным в месяц.

Другая беженка отметила, что в Италии очень много неофициальных работодателей и вакансий. По ее словам, беженцев здесь могут обмануть. Доходит и до того, что за устройство на хорошую работу приходится платить: суммы доходят до 500 евро. Она отметила, что все трудоустройство в итальянские компании построено "на связях". "Здесь даже уборщицу с улицы не берут", - рассказала она.

Со сложностями столкнулись и врачи. В Италии хороший специалист может зарабатывать от 2-2,5 тысяч евро в месяц. Однако украинским врачам трудно устроиться даже на низкие оклады. Также они столкнулись со сложностями в получении стажировки в итальянских клиниках.

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