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Звезды3 августа 2022 22:05

Новая часть "Джокера" с Хоакином Фениксом выйдет на экраны в октябре 2024 года

Также одну из ролей могут отдать Леди Гаге
Мария САЛЬНИКОВА
Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Новую часть фильма "Джокер", главную роль в которой исполнит американский актер Хоакин Феникс, зрители смогут увидеть с 4 октября 2024 года. Полное название кинокартины: "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie а Deux), пишет The Hollywood Reporter.

По информации американского издания, одну из ролей в фильме исполнит Леди Гага. Имя ее персонажа пока не раскрывается. Режиссером вновь станет Тодд Филлипс.

Работу над картиной планируют начать в декабре.

Ранее сообщалось, что HBO начал работу над сиквел-спиноффом «Игры престолов», который расскажет о жизни Джона Сноу (Кит Харингтон) после событий главного сериала.