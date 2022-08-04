Следственный комитет России расследует факт ранения журналиста RT в ДНР Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что ведомство зафиксирует и расследует факт ранения журналиста RT в районе Авдеевки в ДНР.

"Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

По имеющимся данным, военный корреспондент RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.