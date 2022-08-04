Newsweek: Европа не будет бесконечно поддерживать США в давлении на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявили, что страны Европейского союза не станут бесконечно оказывать содействие Соединенным Штатам в борьбе против России.

По мнению экспертов, это связано с экономическим кризисом, надвигающимся на регион. Из-за введения санкций против России Европу охватывает рост цен на энергоносители, инфляция и подорожание жизни.

Данные факторы уже спровоцировали массовые отставки в правительствах западных государств, а также вызвали забастовки и общественное недовольство, которые будут только расти, написал они в статье для американского еженедельника Newsweek.

Накануне директор Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел РФ Алексей Дробинин заявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом. По его словам, теперь пришло время избавиться от иллюзий, поняв, что возвращения к ситуации до 24 февраля 2022 года в отношениях с Европой и США не будет.

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