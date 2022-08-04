Что произошло в ночь на 4 августа

Шведский телеканал SVT принес извинения за «неправильный» сюжет о жителях Херсона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шведский телеканал SVT принес свои извинения зрителям за репортаж, в котором показал плачущих от радости жителей Херсона, получивших российские паспорта, пишет Dagens Media. Сюжет вышел в эфир 28 июля. На кадрах жители Херсона плачут от радости, когда им вручают паспорта РФ, а также под национальный гимн присягают на верность России.

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