Власти Японии заявили, что "Сахалин-2" является важным проектом для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проект "Сахалин-2" является крайне важным для Токио с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергоресурсов.

"Проект "Сахалин-2" является важным с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок поставок газа", - приводит его слова ТАСС.

Мацуно также отметил, что вопрос о сохранении японского участия в проекте будет решаться в сотрудничестве правительства и бизнеса.

Ранее главы МИД и министерств экономики Японии и Соединенных Штатов Америки провели переговоры. Токио уведомил Вашингтон о планах сохранить долю в «Сахалине-2». Министр экономики Японии сообщил, что Токио призывают выйти из проекта, но выход японских компаний из «Сахалина-2» лишь увеличит доходы России

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО.