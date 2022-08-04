Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Ozon в Истре Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Пожарные ликвидировали пожар на складе Ozon в Истринском городском округе Московской области, говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Московской области.

"В 5.45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в компании Ozon, пожар не затронул первый блок фулфилмент-центра.

"По данным МЧС, сегодня в 5:45 утра пожарные ликвидировали открытое горение на фулфилмент-центре Ozon на Новой Риге. Пожар не затронул первый блок фулфилмент-центра", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Напомним, 3 августа на Новой Риге в Истре загорелся склад Ozon. Это крупнейшая и флагманская площадка компании. Сюда тысячи продавцов привозят свои товары. После этого они появляются в интернет-магазине, а когда их покупают — маркетплейс обеспечивает доставку. Площадь возгорания - более 50 тысяч «квадратов». При этом сам комплекс в три раза больше. О том, как начинался пожар, KP.RU рассказал сотрудник склада. Подробнее.