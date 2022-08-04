Посол России в Японии предупредил страны НАТО о последствиях агрессии против Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Токио Михаил Галузин предупредил страны НАТО о последствиях агрессии против Москвы.

"Столкнувшись с решительным отпором этой экспансии, США и их союзники перешли к ожесточенному гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооруженного столкновения", - сказал он на круглом столе, посвящённом вопросу ядерного разоружения в Хиросиме.

Любая военная конфронтация между ядерными державами должна быть предотвращена во избежание эскалации на ядерном уровне, отметил дипломат.

Ранее Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы. Путин добавил, что признает право других стран на мирный атом, если они не собираются создавать ядерное оружие. При чем, никаких дополнительных условий быть не должно.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал придерживаться заявлений СБ ООН о недопустимости ядерной войны.

"Нам всем следует придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, сделанных пятеркой постоянных членов СБ ООН. Чтобы убедиться, что это так, Запад должен дисциплинировать наших украинских и польских коллег, которые не видят никакой опасности, жонглируя такими опасными словами", - заявлял он.