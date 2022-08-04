Синоптик Тишковец рассказал о "температурном форсаже" в Центральной России в августе

Температура в Центральной России во второй половине неделе будет на 4-5 градусов выше климатической нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

Август в Центральной России будет жарче, чем ожидалось, сообщил радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На старте августа лето включило температурный форсаж, - уточнил метеоролог. - Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше".

По словам специалиста, уже во второй половине недели столбики термометра могут достигать +27…+32 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Напомним, Евгений Тишковец еще в июле прогнозировал, что погода в заключительный месяц лета в Центральной части России ожидается солнечной и относительно жаркой.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 августа рассказал, что комфортная для купания температура столичных водоемов сохранится еще как минимум неделю. Этому будут способствовать высокие дневные и ночные температуры.