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Общество4 августа 2022 5:22

Синоптик Тишковец рассказал о "температурном форсаже" в Центральной России в августе

Столбики термометра могут достигать +32 градусов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Температура в Центральной России во второй половине неделе будет на 4-5 градусов выше климатической нормы

Температура в Центральной России во второй половине неделе будет на 4-5 градусов выше климатической нормы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Август в Центральной России будет жарче, чем ожидалось, сообщил радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На старте августа лето включило температурный форсаж, - уточнил метеоролог. - Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше".

По словам специалиста, уже во второй половине недели столбики термометра могут достигать +27…+32 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Напомним, Евгений Тишковец еще в июле прогнозировал, что погода в заключительный месяц лета в Центральной части России ожидается солнечной и относительно жаркой.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 1 августа рассказал, что комфортная для купания температура столичных водоемов сохранится еще как минимум неделю. Этому будут способствовать высокие дневные и ночные температуры.