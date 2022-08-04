Китайские военные нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений

Китай проводит военные учения на шести участках вокруг Тайваня Фото: REUTERS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в рамках учений успешно нанесла удары по заданным целям в Тайваньском проливе, расположенным на дальних дистанциях. Об этом сообщила в соцсетях Восточная зона боевого командования НОАК.

Китайские военные в ходе боевых стрельб достигли ожидаемых результатов, заключили в китайской армии.

Как ранее писал сайт KP.RU, в четверг, 4 августа 2022 года, Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Учения начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск). Они продлятся до 7 августа 2022 года.

Напомним, по информации западных журналистов, Пекин предупредил авиакомпании о том, что следует избегать полетов вокруг Тайваня в связи с проведением военных учений рядом с территорией острова. Также обозначены шесть "опасных зон" рядом с Тайванем, в которых проводятся учения.