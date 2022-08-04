Оренбуржье и «Газпром» договорились о строительстве комплекса по производству сжиженного газа

Глава региона Денис Паслер (в центре): Оренбуржье — нефтегазоносный регион, мы готовы развивать новые направления производства. Фото: официальный сайт «Газпром СПН технологии» и пресс-служба правительства Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором ООО «Газпром СПГ технологии» Иваном Кожевниковым. Участие в переговорах принял вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике региона Игнат Петухов.

Обсуждались перспективы строительства комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны «Оренбуржье».

Новое предприятие производительностью от 25 тысяч тонн в год позволит создать порядка 35 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд рублей. Основным инвестором выступит «Газпром СПГ технологии» - единый оператор ПАО «Газпром» в сфере проектов малотоннажного производства и использования СПГ. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Сейчас идут подготовительные работы. В ближайшую неделю инженеры ООО «Газпром СПГ технологии» посетят регион для выбора земельного участка под будущий комплекс.

– Оренбуржье является нефтегазовым регионом, - предложил в ходе беседы глава региона Денис Паслер. - Это необходимо использовать и развивать новые для области направления. Транспортный сектор региона заинтересован в переходе на природный газ в качестве топлива – он более экологичный и экономичный.

Глава региона подчеркнул, что Оренбургская область имеет высокий транзитный потенциал, уже не первый год в регионе идет строительство международного транспортного коридора – нового Шелкового пути. Количество техники, проходящей через регион, растет на 15-30 процентов в год, хотя проект еще не реализован до конца.

- При строительстве нового комплекса по производству СПГ нужно учитывать такие возможности региона, – добавил Денис Паслер.

Губернатор отметил, что у проекта есть большие перспективы расширения производства на территории Оренбургской области. Сейчас главная задача – приступить к первому этапу.

– Если мы строим такой объект в регионе, то нужно обеспечить полную загрузку комплекса. Предлагаю вам рассмотреть возможность развития на восток Оренбуржья. В той части области сосредоточены основные сырьевые активы региона и соответствующее производство. Сейчас промышленные предприятия области активно переводят автопарк и оборудование на газомоторное топливо, наличие в регионе завода по производству СПГ даст возможность ускорить этот процесс. Это не только экономия средств для бизнесменов, но и забота об экологии, – сказал Денис Паслер.

«Газпром СПГ технологии» занимает 1 место в России по объемам запланированного строительства малотоннажных СПГ – заводов. Компания планирует построить от 21 до 26 комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа в течение 2022-2024 годов. Общая мощность достигнет порядка 1 млн тонн.

Также компания развивает сеть криогенных автозаправочных станций сжиженного природного газа в регионах России и за рубежом.

Фото — Оф.сайт «Газпром СПН технологии» и пресс-служба правительства Оренбургской области

Глава региона Денис Паслер (в центре): Оренбуржье — нефтегазоносный регион, мы готовы развивать новые направления производства.

«Газпром СПГ технологии» планируют строить новый комплекс по производству сжиженного газа в Оренбургской области