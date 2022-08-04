Политолог Сидоров считает, что Китай может ответить на визит Пелоси блокадой и кибератаками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры из Китая могут организовать кибератаки в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает декан факультета мировой политики, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

"Конечно, возможно, китайские хакеры пожелают "отомстить" Пелоси и спокойно совершенно провести эти действия", - сказал РИА Новости эксперт, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести визит американского политика на остров.

Китаю важно продемонстрировать, что он действует прямо и открыто, также добавил эксперт.

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.