Бастрыкин сообщил о росте числа тяжких преступлений, совершенных мигрантами

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России число тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

"Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений - убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения", - уточнил Бастрыкин.

По его словам, общее число преступлений мигрантов на территории нашего государства в первом полугодии 2022 года превысило 21 тысячу, из них 1685 пришлось на нелегалов. Это на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава СК добавил, что большую часть преступников составляют безработные, которые не имеют постоянного источника дохода. Для профилактики подобных преступлений планируется проработать вопрос кодификации миграционного законодательства, добавил Бастрыкин.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Бастрыкин выразил мнение, что в России следует ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья и произвести кодификацию миграционного законодательства.

В новом нормативном акте помимо геномной регистрации следует четко прописать "порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля", отметил руководитель СК.