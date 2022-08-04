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Общество4 августа 2022 7:11

Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на образовательные услуги от ИП

Цель этого закона состоит в повышении доступности дошкольного образования
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон призван повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства маткапитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на ведение образовательной деятельности.

Ранее KP.RU писал, как обналичить материнский капитал в 2022 году. В частности, разъяснялось, что есть ли легальные способы “обналички” и что предпринять, если закон не позволяет просто так снять деньги со счета.

Также ранее сообщалось, возможно ли потратить материнский капитал на покупку автомобиля в 2022 году. Как уточнялось, с 1 февраля 2022 года за первого и второго ребенка можно будет получить 524,5 тысяч и 693,1 тысячи рублей, соответственно. Следовательно, если материнский капитал за первого ребенка уже получен, то доплата за второго составит 168,6 тысяч рублей.