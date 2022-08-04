Путин присвоил статус ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вторжение в ходе спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении поправок в Федеральный закон "О ветеранах", которые наделяют статусом ветерана вооруженных действий военных ФСБ, выполняющих задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне спецоперации на Украине. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из его текста, пограничникам – участникам специальной военной операции дадут статус инвалида боевых действий, если они получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении вышеуказанных задач.

Таким образом, они будут иметь право на меры социальной поддержки, такие как ежемесячные выплаты, и смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и взносам на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.