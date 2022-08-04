Наследникам в России предоставили право оспаривать отцовство в суде

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предоставляет наследникам право оспаривать отцовство в суде.

Документ предусматривает, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, который записан как отец ребенка.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на образовательные услуги от ИП. Цель этого закона состоит в повышении доступности дошкольного образования.

Также сегодня, 4 августа, Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.