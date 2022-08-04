"Яндекс", VK и Ozon получили льготный кредит на 130 млрд рублей на выплаты по евробондам

Три российских интернет-компании получили крупный льготный кредит на выплаты по евробондам Фото: REUTERS

Правительство России выделило льготный кредит "Яндексу", VK и Ozon в размере 130 млрд рублей, чтобы компании могли выполнить обязательства перед держателями их еврооблигаций. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источник в кабинете министров.

Издание уточняет, что "Яндекс" выпустил конвертируемые облигации на 1,25 млрд долларов, VK – на 400 млн, Ozon – на 750 млн.

После начала российской специальной военной операции на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю этими акциями и депозитарными расписками, в связи с чем их держатели получили право требовать выкуп.

Как ранее писал сайт kp.ru, алмазодобывающая компания "Алроса" технически не может исполнить обязательства по выплате купонов по двум выпускам еврооблигаций на сумму 500 млн долларов каждый из-за санкционных мер, поэтому приняла решение о запуске процедуры для выплаты евробондов в рублях.