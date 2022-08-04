"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме в 41,9 млн млн кубометров Фото: REUTERS

Компания "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 41,9 миллиона кубометров на 4 августа 2022 года, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, рассказал журналистам официальный представитель предприятия Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 миллиона кубометров на 4 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - уточнил он представителям СМИ.

Украина с 11 мая текущего года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка",аргументировав это тем, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.