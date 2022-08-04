Пожар на складе OZON на Новой Риге Фото: REUTERS

Стало известно, когда выплатят компенсации клиентам и поставщикам OZON, чьи товары были повреждены или уничтожены пожаром на Новой Риге. В компании рассказали, что выплаты планируется произвести до конца сентября.

"Выплаты компенсаций за пострадавшие товары сделаем до конца сентября. Это не значит, что будем ждать с платежами до 30 сентября — сделаем их частями, - уточнили в телеграм-канале OZON. - Нужно время, чтобы провести инвентаризацию, ведь товары на одном блоке не пострадали, а ещё учесть все излишки, возвраты и так далее".

Размер компенсации из-за пожара на Новой Риге будет подсчитан по тому же принципу, как если бы товар был продан 3 августа, уточнили представители компании. То есть из выплаты вычтут комиссию за продажу и стандартные расходы, в том числе на размещение.

Товары, которые были в пути в Новую Ригу перенаправят на другие склады. Каждого продавца персонально известят, на какую площадку направлен его заказ.

Напомним, 3 августа на Новой Риге в Истре произошел пожар на складе Ozon. Это крупнейшая и флагманская площадка компании. Сюда тысячи продавцов привозят свои товары. После этого они появляются в интернет-магазине, а когда их покупают — маркетплейс обеспечивает доставку. Площадь возгорания - более 50 тысяч "квадратов". При этом сам комплекс в три раза больше. Подробности читайте в материале KP.RU.