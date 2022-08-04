Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 8:11

OZON заявил о выплате компенсаций за сгоревшие заказы в пожаре на Новой Риге в сентябре

OZON сообщил, когда выплатят компенсации клиентам после пожара на складе на Новой Риге
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар на складе OZON на Новой Риге

Пожар на складе OZON на Новой Риге

Фото: REUTERS

Стало известно, когда выплатят компенсации клиентам и поставщикам OZON, чьи товары были повреждены или уничтожены пожаром на Новой Риге. В компании рассказали, что выплаты планируется произвести до конца сентября.

"Выплаты компенсаций за пострадавшие товары сделаем до конца сентября. Это не значит, что будем ждать с платежами до 30 сентября — сделаем их частями, - уточнили в телеграм-канале OZON. - Нужно время, чтобы провести инвентаризацию, ведь товары на одном блоке не пострадали, а ещё учесть все излишки, возвраты и так далее".

Размер компенсации из-за пожара на Новой Риге будет подсчитан по тому же принципу, как если бы товар был продан 3 августа, уточнили представители компании. То есть из выплаты вычтут комиссию за продажу и стандартные расходы, в том числе на размещение.

Товары, которые были в пути в Новую Ригу перенаправят на другие склады. Каждого продавца персонально известят, на какую площадку направлен его заказ.

Напомним, 3 августа на Новой Риге в Истре произошел пожар на складе Ozon. Это крупнейшая и флагманская площадка компании. Сюда тысячи продавцов привозят свои товары. После этого они появляются в интернет-магазине, а когда их покупают — маркетплейс обеспечивает доставку. Площадь возгорания - более 50 тысяч "квадратов". При этом сам комплекс в три раза больше. Подробности читайте в материале KP.RU.