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Политика4 августа 2022 8:10

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов считает, что референдум даст старт новому отсчету времени

Референдум должен состояться, заявил Кирилл Стремоусов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов считает, что референдум даст старт новому отсчету времени

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов считает, что референдум даст старт новому отсчету времени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги референдума о статусе Херсонской области станут отсчетом нового времени для этого региона в составе России, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Референдум должен состояться. Определение на референдуме, где мы примем решение войти в состав большого государства, еще раз закрепит наш статус, в котором никогда Россия отсюда не уйдет. Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени", - отметил Стремоусов в ходе встречи с жителями Голой Пристани.

Ранее KP.RU писал, что Херсонская область начала готовиться к референдуму о присоединении к России. Власти региона уверены, что референдум состоится.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.