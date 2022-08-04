Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов считает, что референдум даст старт новому отсчету времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги референдума о статусе Херсонской области станут отсчетом нового времени для этого региона в составе России, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Референдум должен состояться. Определение на референдуме, где мы примем решение войти в состав большого государства, еще раз закрепит наш статус, в котором никогда Россия отсюда не уйдет. Он поставит точку, когда мы станем субъектом РФ, пойдет другой отсчет времени", - отметил Стремоусов в ходе встречи с жителями Голой Пристани.

Ранее KP.RU писал, что Херсонская область начала готовиться к референдуму о присоединении к России. Власти региона уверены, что референдум состоится.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.