В России 4 августа 2022 выявлено 17 126 случаев заболевания коронавирусом впервые с апреля

Количество заболевших коронавирусом в России растет Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 17 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с начала апреля 2022 года. Такие данные в четверг, 4 августа, привел Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации Оперштаба, за минувшие сутки было подтверждено 44 летальных исхода. Кроме того, зафиксировано выздоровление 6 056 человек.

Госпитализировано 1 916 инфицированных COVID-19, что на 6% меньше, чем днем ранее.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 5 973 человека. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там заболели 1 814, на третьей позиции Московская область – 1 742 новых случая.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения. Заболевание, вызванное новыми подвидами штамма "омикрон", протекает не так тяжело, отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, которые были введены в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции.