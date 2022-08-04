Внешнюю политику Байдена сравнили с поведением алкоголика

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поведение президента США Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, что приводит Штаты к кризису удержания мирового влияния. Об этом написал обозреватель Дуг Бэндоу в публикации для сайта The American Conservative.

При этом журналист сравнил действия американского главы с поведением зависимого человека.

"Президент Джо Байден - внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством США в дела мира. Хотя он вывел американские войска из бесконечной афганской заварухи, втянул страну в опасный опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него средства, необходимые для участия во множестве конфликтов? США идут к национальному банкротству", - выразил мнение автор статьи.

Ранее глава “Роскосмоса” Рогозин назвал президента Байдена военным преступником и привел доказательства.

Также ранее читатели китайского портала "Гуаньча" сравнили Байдена с сельским старостой и заявили о скорой гибели США. Так китайцы прокомментировали заявление главы США об улучшении жизни американцев.