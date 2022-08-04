Медведев заявил о создании США "цифровых плацдармов" для атак на Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Соединенные Штаты укрепляют работу в том числе с Великобританией, Норвегией, Польшей, для создания «цифровых плацдармов». Именно с этих площадок, по словам Медведева, идут активные атаки на Россию.

В интервью РИА Новости Медведев заявил, что недружественные РФ страны поставили цель дезорганизовать работу телекоммуникационных, транспортных и электросетей, крупных предприятий и государственных структур, экстренных служб, банков и финансового сектора России. В связи с этим число антироссийских атак в последнее время существенно увеличилось.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев назвал обстановку в киберпространстве РФ крайне непростой. По его данным, объекты оборонно-промышленного комплекса и энергетики в Центральной России, в том числе атомные предприятия, подвергаются атакам со стороны киберпреступников, а интернет-технологии активно используются для легализации преступных доходов, вербовки боевиков и финансирования террористов.