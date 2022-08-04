Медведев считает взлом своей страницы "ВКонтакте" проявлением инфовойны

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал взлом своей страницы в соцсети "Вконтакте", отметив, что от подобного никто не застрахован, но виновные будут наказаны.

Напомним, на странице Медведева вечером 1 августа 2022 года появилась публикация, посвященная геополитике. Политик заявил, что это проявление информационной войны, и вражеских государств, которые заинтересованы в столкновении партнеров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС предостаточно.

"Такие взломы происходят не в первый раз. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал должность председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с такого рода атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", - отметил он.

Также ранее "ВКонтакте" подтвердила, что пост на странице Медведева был опубликован сторонним пользователем.

Ранее злоумышленники взломали аккаунт правительства Петербурга во “Вконтакте” Подписчикам страницы Смольного предложили получить некий подарок, но в действительности ссылка вела на опасный сайт.