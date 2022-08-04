Медведев заявил, что Россия адаптировалась к потокам лжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия уже адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны западных стран, которые не прекращаются ни на секунду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

"К информвойне, которую против России активно ведут западные медиа, нам не привыкать. Хорошего в этом мало, но мы уже адаптировались к тем потокам лжи и фальшивых вбросов, которые в наш адрес не прекращаются ни на секунду", - заявил политик.

Медведев также отметил, что за полетом самолета Нэнси Пелоси в мире следило множество людей, хотя она далеко не самый известный политик.

"История обросла большим числом фейковых новостей и домыслов, характерных для совсем не шуточной информвойны. Как можно противостоять такой киберугрозе и насколько она реальна применительно к нашей стране?" - сказал он.

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.