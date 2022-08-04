Китай отменил встречу с главой МИД Японии после заявлений G7 по Тайваню

МИД Китая утверждает, что Япония "не имеет право делать безответственных высказываний" по тайваньскому вопросу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин отменил готовящуюся встречу руководителей внешнеполитических ведомств Китая и Японии на фоне осуждения китайских военных учений рядом с Тайванем странами "Большой семерки" (G7), в которую входит Токио. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг, 4 августа 2022 года.

"Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и Европейского союза выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое", - подчеркнула Чуньин.

Дипломат также отметила "историческую вину" Токио в тайваньском вопросе, из-за которой японское государство "не имеет права делать безответственных высказываний" по данной теме.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий.

Напомним, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в рамках учений успешно нанесла удары по заданным целям в Тайваньском проливе, расположенным на дальних дистанциях. Масштабные военные учения с боевыми стрельбами проходят в шести акваториях вокруг Тайваня.