Путин обсудит с Эрдоганом в Сочи совместные проекты в сфере энергетики Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Сочи реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, сообщили в Кремле.

«Планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», – сказано на сайте Кремля.

Напомним, встреча лидеров пройдет в пятницу, 5 августа. Стороны обсудят российскую специальную военную операцию на Украине и дадут оценку организации вывоза зерна из портов Черного моря.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что российский и турецкий лидеры во время переговоров в Сочи обсудят реализацию «продуктовой сделки». Также главы государств коснутся темы военно-технического сотрудничества.