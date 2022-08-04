Реализация нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Чувашии: свыше тысячи компаний закупили российский софт со скидкой 50%

«В нынешних непростых экономических реалиях возможность сэкономить на приобретении софта привлекает многих предпринимателей, особенно если речь идет о 50% стоимости. Здесь выигрывают и владельцы бизнеса, и разработчики программного обеспечения, которым нужно продвигать свой продукт на рынке информационных технологий», - отметила Кристина Майнина.

Министр напомнила, что проект инициирован Минцифры России в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Суть программы в предоставлении компаниям возможности закупать программное обеспечение российских производителей за полцены. Половина стоимости лицензии компенсируется производителям программного обеспечения из федерального бюджета.

За шесть месяцев текущего года программное обеспечение за 50% стоимости приобрели свыше тысячи компаний Чувашии. Это примерно 2,5% от суммарного числа зарегистрированных в республике юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кристина Майнина пояснила, что сейчас предпринимателям малого и среднего бизнеса доступны по льготной цене свыше полусотни отечественных программных продуктов. В этом перечне представлен софт для различных сфер деятельности. Имеются современные эффективные инструменты для торговли, клиентского сервиса, анализа информационного поля, управления персоналом, а также для строительства. Организации Чувашии приобрели 2393 лицензии на российское программное обеспечение на сумму 4,5 млн рублей.

Оператором программы поддержки цифровизации бизнеса в стране выступает Российский фонд развития информационных технологий.