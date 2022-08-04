Столтенберг заявил, что НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну» Фото: REUTERS

Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение боевых действий на Украине в «большую войну», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», – сказал генсек военно-политического блока во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что НАТО опасается выхода украинского конфликта за пределы этой страны.

Генсек альянса также высказывал мнение, что поставки современного вооружения помогут украинским войскам захватить Донбасс, однако при этом боевые действия на Украине могут затянуться на годы.