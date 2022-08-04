Медведев считает, что США дестабилизировали обстановку у союзников в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что США дестабилизировали обстановку у своих союзников - в Европе и сеют рознь везде, кроме своего континента.

"США уже дестабилизировали обстановку у своих союзников – в Европе. Теперь пришла очередь других частей света, включая Азию. Заметьте – они сеют рознь везде, кроме своего континента. В России, Китае, Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Только не рядом с собой. Хотя было бы любопытно глянуть, как американцы совершат госпереворот у своих соседей, к примеру, в Канаде", - сказал политик.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ назвал США "государством-разбойником". Он отметил, что именно Штаты беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.

Также ранее Дмитрий Медведев заявил, что у США есть цель разрушить Россию, но нет стратегии. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что американцы не задумываются о последствиях.