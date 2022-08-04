Центробанк введет дополнительные меры для сокращения операций в долларах и евро

Банк России примет меры для сокращения банковских операций в долларах и евро Фото: Shutterstock

В России введут дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", - уточнили в ЦБ.

В частности, Банк России намерен способствовать переведению активов государственных компаний в валютных средствах, выраженных в дензнаках недружественных стран, в иные валюты.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Поэтому в сентябре ЦБ будет вынужден продлить те ограничения, которые ввели в начале марта.

Напомним, Банк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить сделки по купле-продажи на российском рынке одной иностранной валюты в обмен на другую, а также поставочные валютные форварды и своп-договоры.