МИД России выразил протест Осло из-за слов норвежского консула о ненависти к русским

Россия выразила протест Осло из-за слов норвежского консула о ненависти к русским Фото: пресс-служба Минобрнауки России Фото:

Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Рюне Ресаланд и выразило ему протест в связи с высказываниями норвежского консула, которая заявила о своей ненависти к русским в мурманском отеле.

«В МИД России был вызван посол Норвегии Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля этого года, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», – приводятся слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что сожаления МИД Норвегии по поводу этого инцидента принято Москвой к сведению. Дальнейшее пребывание Эллингсен на территории России невозможно, заявила Захарова.

Напомним, консул Норвегии устроила скандал на ресепшене отеля в Мурманске. Женщина была недовольна уборкой в ее номере и в порыве гнева стала кричать, что ненавидит русских.

Сайт KP.RU разбирался, что грозит норвежскому консулу за публичные русофобские высказывания.