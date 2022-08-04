В Амурской области благоустроили первый объект по программе «1000 дворов»

Первый двор по программе «1000 дворов» благоустроили в Белогорске. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область участвует в дальневосточной программе «1000 дворов». На благоустройство 99 придомовых территорий регион в 2022 году получил из федерального бюджета 674 млн. рублей. Первый двор привели в порядок в Белогорске на улице Южная. Поздравить его жителей приехал губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Это отличный подарок для людей и пример другим, какими дружными могут быть жители. В Белогорске дворовые территории для участия в программе отбирали с помощью онлайн-голосования. Жители двора активно включились в процесс, затем также же дружно выбирали дизайн — проект, отслеживали сроки и качество работ подрядчика. В итоге получили современную, многофункциональную площадку, которая устраивает всех, - подчеркнул глава региона.

По желанию жителей во дворе появились детская и спортивная площадки с качелями, горками, тренажерами для занятий физкультурой. Установлены скамейки, урны, обновили освещение.

В остальных районах Приамурья работы по благоустройству продолжаются. Параллельно в Благовещенске, Зее и других городах начался приём предложений от жителей для участия в программе в 2023 году.

Программа «1000 дворов» стартовала на Дальнем Востоке в прошлом году по инициативе зампреда правительства России – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Все дальневосточные регионы получили средства на модернизацию дворов из федерального бюджета.